"الحموشي" يطيح بضابط شرطة بالرباط نصرة لأحد الأساتذة

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

أفادت مصادر رسمية أن المدير العام للأمن الوطني قرر إعفاء رئيس دائرة أمنية بالرباط من مهامه مع توجيه إنذار له وذلك على خلفية نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة تفتيش مركزية حلت بالدائرة المعنية بعد تداول فيديو لأستاذ يتهم فيه الضابط بالتقصير في أداء واجبه المهني.

وحسب ذات المصدر، فإن الأستاذ كان قد تقدم بشكاية للدائرة الأمنية بعد تعرضه للتهديد من طرف أحد التلاميذ، إلا أن الضابط المسؤول لم يعر الشكاية أدنى اهتمام، ليتعرض الأستاذ بالفعل لاعتداء بعد ذلك.

هذا وقد حلت لجنة تفتيش مركزية بالدائرة الأمنية ليتبين لها أن هناك بالفعل تقصير في التعامل مع شكاية التهديد ليتم إصدار قرارات تأديبية في حق رئيسها.