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ظهور معطيات مثيرة جدا أزالت الغموض عن قضية اختلاس مستخدمة بنكية لملياري سنتيم ببن حمد

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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ظهور معطيات مثيرة جدا أزالت الغموض عن قضية اختلاس مستخدمة بنكية لملياري سنتيم ببن حمد

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أزالت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الغموض عن القضية التي شغلت بال الرأي العام في الأيام القليلة الماضية والمتعلقة باختفاء ما يزيد عن ملياري سنتيم من أموال وكالة بنكية ببن حمد من بينها عشرات الملايين تم سحبها من أرصدة الزبناء.

وحسب المعلومات التي نتوفر عليها، فإن المتهمة الرئيسية في القضية، وهي مستخدمة بذات الوكالة، اعترفت بالمنسوب إليها كاشفة عن الطريقة التي تم بها اختلاس المبلغ الضخم، حيث قالت أنها دخلت مجال الاتجار بالعملة لتطور حجم معاملاتها خاصة بعد اتخاذ بنك المغرب قراره القاضي بتحرير الدرهم وما يعنيه من ارتفاع في سعر كل من اليورو والدولار.

وأضافت مصادرنا أن المتهمة كانت تأخذ أموال الزبناء وتشتري بهم العملة لتبيعها بعد أن يرتفع ثمنها، إلا أن قرار الحكومة تأجيل تطبيق التحرير أربك حساباتها خاصة مع توالي الانخفاض في أسعار اليورو والدولار الشيء الذي كبدها خسائر كبيرة علما أنها كانت تتاجر بمئات الملايين من السنتيم، لتضطر إلى أخذ الأموال من خزنة البنك لتغطية السحب من أرصدة الزبناء إلا أنها لم تستطع التحكم في العجز ليفتضح أمرها.

هذا وقد تم اعتقال كل من مدير الوكالة وزميل للمستخدمة بالإضافة إلى صاحبي محلين لصرف العملات كانت تتعامل معهما.

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