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تطوان .. اعتقال الفتاة المُدمنة التي ظهرت في فيديو تمارس الجنس مع مراهقين مقابل 10 دراهم

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 59 دقيقة مضت
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تطوان .. اعتقال الفتاة المُدمنة التي ظهرت في فيديو تمارس الجنس مع مراهقين مقابل 10 دراهم

أخبارنا المغربية ـ تطوان

أوقفت السلطات الأمنية بمدينة تطوان، الشابة التي ظهرت في مقطع فيديو انتشر على الفايسبوك، وهي تمارس الجنس مع مراهقين.

و أفادت مصادر محلية أن رجال الأمن اعتقلوا الشابة البالغة من العمر 30 سنة، فيما لا زال البحث جاريا عن المراهقين الذي ظهروا في الفيديو وهم يضاجعونها مقابل مبلغ 10 دراهم.

و ظهر في نفس الفيديو أحد المراهقين يحاول ممارسة الجنس مع الفتاة التي بدأت بخلع سروالها، قبل أن تعيده بسبب عدم أدائه المبلغ المتفق عليه  حيث بدأ يتوسل لها بأداء درهمين فقط.

و رفضت  الفتاة الاستمرار في ممارسة الجنس مع الباقين قبل أدائهم المبلغ المذكور كاملا، مشيرة إلى أنها تحتاج المال لشراء المخدرات.

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