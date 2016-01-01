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التحقيق مع رئيس جماعة حد السوالم و موظف بعمالة برشيد ومهندس في قضية البرلماني "مول 17 مليار"

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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التحقيق مع رئيس جماعة حد السوالم و موظف بعمالة برشيد ومهندس في قضية البرلماني "مول 17 مليار"

 

أخبارنا المغربية : برشيد

تم تقديم أربعة مسؤولين من جماعة حد السوالم يوم الخميس الماضي إلى القضاء بتهم تخص ملفاً جديداً للرئيس السابق للبلدية “زين العابدين الحواص” متعلقةً بخروقات في التعمير بالمنطقة.

وأكدت مصادر "أخبارنا المغربية " أنه تم عرض الأشخاص المذكورين على قاضي التحقيق لأجل التحقيق معهم بشأن العديد من الخروقات و الملفات التي يتم فيها التحقيق مع رئيس الجماعة السابق “الحواص” و المرتبطة بخروقات في تجزئة سكنية حيث سيتم الإستماع إلى جميع المتورطين في هذا الملف تحت إشراف النيابة العامة بتهم متعلقة بالتزوير.

و حسب ذات مصادر ان من بين الأشخاص الذين تم تقديمهم إلى قاضي التحقيق هناك رئيس جماعة حد السوالم الحالي ومهندس و مسؤول مالية الجماعة بالإضافة إلى موظف بقسم التعمير بعمالة برشيد و الذين قرر قاضي التحقيق الإستماع إليهم في إطار التحقيق التفصيلي مع الرئيس السابق الذي لقبه رواد مواقع التواصل الإجتماعي بـ”مول 17 مليار”.

و سيقف قاضي التحقيق على جميع الخروقات و التجاوزات المرتبطة بالقضية من خلال الإستماع إلى عدة أطراف قصد تحديد المتورطين في التجاوزات التي حصلت في التجزئة السكنية قبل أن يستمع من جديد للمتهم الأول الحواص زين العابدين المعتقل في سجن عكاشة خلال شهر يناير مطلع السنة المقبلة.

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