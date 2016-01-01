مؤلم... اصطدام عنيف بين دراجتين يودي بحياة شاب ونقل اخر للانعاش

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن حادثة سير خطيرة وقعت مساء أمس السبت بطريق بين دمنات وتيدلي باقليم أزيلال ، حيث وقع اصطدام عنيف بين دراجتين ناريتين احداها صينية الصنع ، وأدى إلى وفاة شاب على الفور ، فيما جرى نقل شاب اخر إلى المستعجلات وسيتم إدخاله للانعاش نظرا لجروحه البليغة.

ووفق المصادر فقد حل رجال الدرك الملكي بالمكان وعاينوا الحادثة لمعرفة ظروف وملابسات وقوعها ولتحديد المسؤوليات.