بالصور... شاحنة مجنونة تصدم مجموعة من السيارات ببرشيد
أخبارنا المغربية : عادل النويتي
فقد سائق شاحنة مساء اليوم السبت 02 دجنبر ، السيطرة على شاحنته بحي الزهرة ببرشيد ، ليصطدم بعدد من السيارات المركونة متسببا لها في أضرار مادية كبيرة.
وحسب مصادر "أخبارنا المغربية " فإن السائق حاول نقص سرعة الشاحنة عند اقترابه من الحي ، غير أن المكابح لم تسعفه ليتجه صوب السيارات المركونة ويصطدم بها.
وحسب نفس المصادر فإن الحادث لم يخلف أية إصابات بدنية أو ضحايا في الأرواح، غير أن الخسائر المادية بالسيارات كانت مهمة.
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