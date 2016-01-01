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توأم مغربي يفلت من السجن بايطاليا بسبب التشابه الكبير بينهما

بواسطة أخبارنا المغربية 40 دقيقة مضت
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توأم مغربي يفلت من السجن بايطاليا بسبب التشابه الكبير بينهما

أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي

فشل القضاء الإيطالي على مدى سنة كاملة في تحديد المتورط  في قضية سرقة مبلغ 200 أورو من جيب أحد الأشخاص باحد مطاعم طورينو في دجنبر 2016 ، و اتهم بارتكابها توأم مغربي .

و حسب مواقع اخبارية ايطالية، تقرر محاكمة التوأم المغربي (27 سنة)، بناء على شهادة العاملين في المطعم،  لكن هيئة الحكم في محكمة طورينو وقعت في حيرة من أمرها و فشلت في تحديد السارق الحقيقي من بين التوأم ، قبل أن تقرر حفظ القضية تجنبا لتوقيع حكم ظالم على الطرف البريء منهما.

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