توأم مغربي يفلت من السجن بايطاليا بسبب التشابه الكبير بينهما

أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي

فشل القضاء الإيطالي على مدى سنة كاملة في تحديد المتورط في قضية سرقة مبلغ 200 أورو من جيب أحد الأشخاص باحد مطاعم طورينو في دجنبر 2016 ، و اتهم بارتكابها توأم مغربي .

و حسب مواقع اخبارية ايطالية، تقرر محاكمة التوأم المغربي (27 سنة)، بناء على شهادة العاملين في المطعم، لكن هيئة الحكم في محكمة طورينو وقعت في حيرة من أمرها و فشلت في تحديد السارق الحقيقي من بين التوأم ، قبل أن تقرر حفظ القضية تجنبا لتوقيع حكم ظالم على الطرف البريء منهما.