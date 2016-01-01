بعد محطة أولاد زيان، عشرات المهاجرين يقتحمون شوارع طنجة و هذا هو السبب
أخبارنا المغربية
شهدت مدينة طنجة ليلة أمس السبت مواجهات بين أمن المدينة ومئات المهاجرين الأفارقة بعد توجههم على شكل جماعات نحو محطة القطار ومحطات الطاكسيات.
و تجمع مئات المهاجرين تجمعوا بشوارع طنجة وتوجهوا صوب محطات التاكسيات في محاولة للتوجه صوب مدينة الفنيدق و من تم إلى سبتة المحتلة،، غير أن عناصر الأمن وقفت لهم بالمرصاد، ما أسفر عن مواجهات عنيفة بين الطرفين.
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