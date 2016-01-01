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مرة أخرى...دركيون على متن سيارة شخصية يحاولون الفرار بعد محاصرتهم من طرف المواطنين بشفشاون وهذا ما وقع

بواسطة أخبارنا المغربية 52 دقيقة مضت
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مرة أخرى...دركيون على متن سيارة شخصية يحاولون الفرار بعد محاصرتهم من طرف المواطنين بشفشاون وهذا ما وقع

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

كشفت مصادر محلية عن تفاصيل الحادث الذي كانت منطقة المنصورة بباب برد نواحي شفشاون مسرح له بعدما أقدم عدد من المواطنين الغاضبين على محاصرة سيارة شخصية كان على متنها دركيون بعد اتهامهم بنصب حواجز أمنية بدون سند قانوني.

وحسب فيديو يتم تداوله على الواتساب، فإن المواطنين حاصروا السيارة وثاروا في وجه الدركيين متهمينهم باعتقال أشخاص بدون وجه حق ودون أن يكونوا في مهمة رسمية بهدف الابتزاز .

هذا وطالبت الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام القيادة العامة للدرك الملكي ووزير الداخلية بفتح تحقيق ضد بعض رجال الدرك الملكي بمنطقة شفشاون.

و قالت الجمعية الحقوقية أن "بعض عناصر الدرك تقوم بتوقيف ساكنة بني احمد منطقة المنصورة السفلى ضواحي شفشاون عبر سيارة مرسديس 190 ومطالبتهم بمبالغ مالية مقابل اخلاء سبيلهم دون سند قانوني".

 

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