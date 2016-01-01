مؤلم أم لثلاثة أطفال تضع حدا لحياتها في ظروف غامضة

أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي

علمت "أخبارنا"من مصادر مطلعة أن شابة في عقدها الثالث لقيت مصرعها من جراء تناولها لمادة سامة.

وبحسب نفس المصادر أن الشابة المسمى قيد حياتها "ش.ن"متزوجة وهي من مواليد 1986 وتنحدر من دوار أولاد عياد أولاد عروص 1 المزامزة الجنوبية،و لها ثلاثة أبناء، حيث لاتزال ظروف وفاتها غامضة.

و فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع حيث من المنتظر أن تخضع الجثة للتشريح الطبي وفق أمر النيابة العامة المختصة بسطات.