بالصورة: ردو البال لولادكم .. طفل يُنهي حياته على طريقة أضحية العيد

أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي

في واقعة صادمة، لقي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، مصرعه بطريقة بشعة ، أمس السبت، بأحد أحياء الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء.

و حسب مصادر اعلامية ، كان الطفل الذي يعد الذكر الوحيد لأسرته إلى جانب 5 فتيات، يلعب وسط بهو منزل أسرته دون أن ينتبه اليه أحد ، حيث قام بتعليق نفسه في المكان المخصص لتعليق أضحية العيد ، ليلقى حتفه على الفور.

و تم نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات، إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية من طرف العناصر الأمنية.