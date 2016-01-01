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بالصورة: ردو البال لولادكم .. طفل يُنهي حياته على طريقة أضحية العيد

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالصورة: ردو البال لولادكم .. طفل يُنهي حياته على طريقة أضحية العيد

أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي

في واقعة صادمة، لقي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، مصرعه بطريقة بشعة ، أمس السبت، بأحد أحياء الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء.

و حسب مصادر اعلامية ، كان  الطفل الذي يعد الذكر الوحيد لأسرته إلى جانب 5 فتيات، يلعب وسط بهو منزل أسرته دون أن ينتبه اليه أحد ، حيث قام بتعليق نفسه في المكان المخصص لتعليق أضحية العيد ، ليلقى حتفه على الفور.

و  تم نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات، إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية من طرف العناصر الأمنية.

 

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