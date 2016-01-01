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اصطدام عنيف بين سيارتين يسفر عن مصرع شخص ونقل اخر للانعاش

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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اصطدام عنيف بين سيارتين يسفر عن مصرع شخص ونقل اخر للانعاش

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن حادثة سير خطيرة وقعت اليوم الأحد بطريق بني وكيل بضواحي الفقيه بن صالح ، حيث أدى اصطدام عنيف بين سيارتين خفيفتين إلى وقوع ضحايا في صفوف الركاب ، إذ توفي شاب عمره 26 سنة على الفور ، فيما نقل قريبه  إلى قسم المستعجلات بمستشفى الفقيه بن صالح ، وأدخل قسم العناية المركزة .

وحل بعين المكان رجال الدرك الملكي الذين أجروا المعاينة اللازمة عن الحادثة لمعرفة ملابسات وقوعها  ولتحديد المسؤوليات.

جدير بالذكر أن منطقة الفقيه بن صالح خاصة وجهة بني ملال خنيفرة عامة ،عرفت مؤخرا تزايدا في حوادث السير المميتة.

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