اصطدام عنيف بين سيارتين يسفر عن مصرع شخص ونقل اخر للانعاش
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن حادثة سير خطيرة وقعت اليوم الأحد بطريق بني وكيل بضواحي الفقيه بن صالح ، حيث أدى اصطدام عنيف بين سيارتين خفيفتين إلى وقوع ضحايا في صفوف الركاب ، إذ توفي شاب عمره 26 سنة على الفور ، فيما نقل قريبه إلى قسم المستعجلات بمستشفى الفقيه بن صالح ، وأدخل قسم العناية المركزة .
وحل بعين المكان رجال الدرك الملكي الذين أجروا المعاينة اللازمة عن الحادثة لمعرفة ملابسات وقوعها ولتحديد المسؤوليات.
جدير بالذكر أن منطقة الفقيه بن صالح خاصة وجهة بني ملال خنيفرة عامة ،عرفت مؤخرا تزايدا في حوادث السير المميتة.
شاشة أخبارنا
بالفيديو: الطفل المغربي الذي جعل لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" تتصارع عليه
تألق المتسابق المغربي حمزة لبيض، ذو الـ10 أعوام ، بأداء أغنية "قل للمليحة" و"مالك يا حلو"، للفنان صباح فخري على مسرح برنامج "ذا فويس كيدز". و تمكن حمزة ... تفاصيل أكثر
- تطوان .. اعتقال الفتاة المُدمنة التي ظهرت في فيديو تمارس الجنس مع مراهقين مقابل 10 دراهم
- في حملة غير مسبوقة...كندا تفتح أبوابها للمغاربة الراغبين في الهجرة من أجل العمل
- مقتل أستاذ الفلسفة المغربي بعد تنفيذه عملية انتحارية بسوريا
- منع وزير الخارجية الجزائري من السلام على رئيس الكوتديفوار مستضيف القمة الافريقية
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟