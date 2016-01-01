مصرع طفل وإصابة أفراد عائلته بجروح خطيرة بالطريق السيار بنواحي سطات

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أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي

علمت "أخبارنا" من مصادر متطابقة أن حادثة سير مميتة أودت بحياة طفل واصابة باقي أفراد عائلته بجروح خطيرة.

وحسب نفس المصادر فإن الحادثة وقعت بالطريق السيار رقم 3 بنواحي سطات مساء أمس بعدما تعرضت سيارة خفيفة لحادث عرضي أدى إلى انقلابها على مستوى النقطة الكيلومترية 55 حيث لقى طفل حتفه والمسمى قيد حياته "ع.م" والذي هو من مواليد 2012 بالبيضاء، فيما تلقى أفراد عائلته إصابات بليغة ويتعلق الامر بالوالد المسمى "م.ح" من مواليد 1975 الذي كان يقود السيارة حيث أصيب على مستوى الجبين، بينما ابنه "م.ي" الذي يبلغ من 10 سنوات تعرض لإصابات خطيرة في القدمين، كما تعرضت الام المسماة "ح.ل" ذات 32 سنة إلى إصابات خطيرة حيث سيتم إحالتهم على مستشفى ابن رشد بالبيضاء نظرا لخطورة اصابتهم.

هذا وقد حضرت بعين المكان مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية حيث عملت على نقل المصابين لقسم المستعجلات من أجل تلقي الإسعافات الضرورية وإحالة الطفل الهالك على مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات.