هذا هو مصير سائق "حافلة تامنصورت" و هكذا تدخلت وزارة النقل

أخبارنا المغربية

أحالت مصالح الشرطة القضائية لمراكش سائق الحافلة التي جرفتها السيول بقنطرة وادي القصيب قرب مدينة تامنصورت صباح الخميس الماضي على المحاكمة.

و قالت صحيفة الأخبار في عددها الصادر اليوم، أن مصالح المندوبية الإقليمية لوزارة النقل أعدت تقريراً عن الحادث و حددت قائمة بأسماء الحافلات التي غامر سائقوها بحياة عشرات الركاب و تجاوزا القنطرة رغم الخطورة المتمثلة في ارتفاع منسوب المياه عن القنطرة إذ من المقرر أن يتم سحب رخص السياقة من هؤلاء المغامرين.

و اعتبر المسافرون في الحافلة التي تعرضت للانقلاب السائق هو المسؤول عن الفاجعة بعدما لم يعر أي اهتمام لصرخاتهم و واصل السير حتى اسقط الحافلة وسط الوادي الذي كانت تغمره السيول.