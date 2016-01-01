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هذا هو مصير سائق "حافلة تامنصورت" و هكذا تدخلت وزارة النقل

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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هذا هو مصير سائق "حافلة تامنصورت" و هكذا تدخلت وزارة النقل

أخبارنا المغربية 

أحالت مصالح الشرطة القضائية لمراكش سائق الحافلة التي جرفتها السيول بقنطرة وادي القصيب قرب مدينة تامنصورت صباح الخميس الماضي على المحاكمة.

و قالت صحيفة الأخبار في عددها الصادر اليوم، أن مصالح المندوبية الإقليمية لوزارة النقل أعدت تقريراً عن الحادث و حددت قائمة بأسماء الحافلات التي غامر سائقوها بحياة عشرات الركاب و تجاوزا القنطرة رغم الخطورة المتمثلة في ارتفاع منسوب المياه عن القنطرة إذ من المقرر أن يتم سحب رخص السياقة من هؤلاء المغامرين.

و اعتبر المسافرون في الحافلة التي تعرضت للانقلاب السائق هو المسؤول عن الفاجعة بعدما لم يعر أي اهتمام لصرخاتهم و واصل السير حتى اسقط الحافلة وسط الوادي الذي كانت تغمره السيول.

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