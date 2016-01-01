هذا هو مصير سائق "حافلة تامنصورت" و هكذا تدخلت وزارة النقل
أخبارنا المغربية
أحالت مصالح الشرطة القضائية لمراكش سائق الحافلة التي جرفتها السيول بقنطرة وادي القصيب قرب مدينة تامنصورت صباح الخميس الماضي على المحاكمة.
و قالت صحيفة الأخبار في عددها الصادر اليوم، أن مصالح المندوبية الإقليمية لوزارة النقل أعدت تقريراً عن الحادث و حددت قائمة بأسماء الحافلات التي غامر سائقوها بحياة عشرات الركاب و تجاوزا القنطرة رغم الخطورة المتمثلة في ارتفاع منسوب المياه عن القنطرة إذ من المقرر أن يتم سحب رخص السياقة من هؤلاء المغامرين.
و اعتبر المسافرون في الحافلة التي تعرضت للانقلاب السائق هو المسؤول عن الفاجعة بعدما لم يعر أي اهتمام لصرخاتهم و واصل السير حتى اسقط الحافلة وسط الوادي الذي كانت تغمره السيول.
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