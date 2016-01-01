النيابة العامة تحقق مع مسؤولين بسبب طائرة أمير خليجي
أخبارنا المغربية ـ متابعة
تم الإستماع إلى عاملين بالمكتب الوطني للمطارات بمطار الرباط – سلا، على خلفية تسلل مختل عقلياً إلى طائرة خاصة بشخصية خليجية معروفة.
و حسب يومية "المساء" ، دخلت النيابة العامة على الخط من خلال فتح بحث من أجل تحديد المسؤوليات في عملية التسلل التي عرفها المطار المذكور وتمكن شخص من الوصول إلى طائرة ودخولها رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي يعرفها المطار.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيقات التي يعرفها الملف من المقرر أن توضح مكمن الخلل في النظام الأمني للمطار، وخاصة كاميرات المراقبة التي كان من المفروض أن تظهر المعني بالأمر خلال عملية التسلل إلى داخل المطار.
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