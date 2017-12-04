بالصورة... العثور على جثة شابة يفضح جريمة قتل بمنتجع سيدي بوزيد ويستنفر الأمن

أخبارنا المغربية : الجديدة

علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر أمنية ، أنه تم العثور ليلة أمس الاحد على جثة شابة في مقتبل العمر بالشاطئ الصخري لمنتجع سيدي بوزيد على بعد 4 كيلومترات جنوب مدينة الجديدة.

استنفرت مختلف السلطات الامنية و المحلية و عناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل الضحية صوب قسم حفظ الأموات بالمركز الاستشفائي الكبير لمدينة الجديدة، قصد إجراء عملية التشريح التي من شأن نتائجها أن تفيد في عملية البحث القضائي.

و كان صديق الهالكة قد تقدم لدى مركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد قصد إشعارهم بجريمة قتل راحت ضحيتها صديقته.

وكرواية أولية فإن الصديق المشتكي كان رفقة صديقته الهالكة في مكان خال و وعر التضاريس في الجزء الجنوبي من الشاطئ، قبل أن يعترض سبيلهما أحد المنحرفين حيث اعتدى عليهما معا بشكل أدى إلى سقوط الضحية جثة هامدة فوق صخور الشاطئ.

وعلى الفور لاذ الصديق بالفرار في اتجاه مركز الدرك الملكي للإبلاغ عن الجريمة التي من المرتقب أن تكشف الأبحاث القضائية عن ظروفها و ملابساتها.