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سائق سيارة في حالة سكر طافح يقتحم مقهى بتمارة

بواسطة أخبارنا المغربية 51 دقيقة مضت
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سائق سيارة في حالة سكر طافح يقتحم مقهى بتمارة

أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة

عاش حي الوفاق بتمارة ليلة أمس الأحد، حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل على وقع حادثة سير "مثيرة "، بعد أن اقتحم سائق سيارة قالت مصادرنا أنه كان في حالة سكر طافح وكان يسير بسرعة جنونية - اقتحم - مقهى توجد بالقرب من وكالة بنكية " CIH "، حيث تسبب في بعض الخسائر المادية لصاحب المقهى، ولولا الألطاف الإلهية و خلو موقع الحادث من المارة لكانت النتائج وخيمة.

ووفق المصادر ذاتها، فقد حضر رجال الأمن إلى عين المكان وباشروا إجراءات التحقيق مع صاحب السيارة، في انتظار عرضه على القضاء.

 
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