عاجل: هذا ما قضت به محكمة الاستئناف في حق "الكرموطي" و صديقه "المصور"

أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة

على إثر الشكايات التي تقدمت بها الجمعيات المهنية للقضاة ممثلة في المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، وجمعية النساء القاضيات ، والجمعية المغربية للقضاة، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية صباح اليوم الاثنين الحكم الذي سبق أن أصدرته المحكمة الزجرية بعين السبع ، في حق كل من مراد الكرطومي وعادل البداحي، بإدانتهما معا بالسجن ثلاث سنوات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم لكل واحد منهما، بعد مواجهة الكرموطي بمعية صديقه " المصور " بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف والنصب والاحتيال والتبليغ عن جرائم خيالية، في حق قضاة ومسؤولين دون التوفر على دليل مسبق.

كما قضت غرفة الجنايات الاستئنافية برفض طلب التعويض المقدم من طرف الجمعيات ذاتها ، في الوقت الذي قضت فيه بأداء المتهمين تعويضا مدنيا لأحد الصحافيين المشتكين قدره 500 ألف درهم.

جدير بالذكر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد أوقفت الكرطومي على خلفية شكايات وضعها مجموعة من الأشخاص ضده، أغلبهم شخصيات وازنة ومسؤولين وإعلاميين مغاربة، وذلك بسبب نشره لفيديوهات يتهمهم فيها بالتورط في قضايا الفساد دون سند قانوني.