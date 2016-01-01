عشيق زوجة "مرداس" المتهم بقتله ينهار باكيا أمام القاضي وهذا ما قاله
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
شهدت جلسة محاكمة المتهمين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس التي شهدتها استئنافية الدار البيضاء، شهدت انهيار المتهم الرئيسي هشام المشتري ودخوله في نوبة بكاء أمام القاضي.
المتهم الرئيسي في الجريمة ظل يبكي وينتحب مرددا أنه لم يرتكب الجريمة وأن التعذيب الذي تعرض له خلال تحقيقات الشرطة هو ما دفعه للتوقيع على اعترافات مفروضة عليه حسب زعمه.
للإشارة فإن قضية مقتل مرداس أمام فيلته رميا بالرصاص يتابع فيها كل من زوجة الراحل وعشيقها وابن أخت هذا الأخير وعرافة .
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