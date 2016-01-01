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صور صادمة جدا...السياقة المتهورة تتسبب في مقتل طفلين بحديقة عمومية بتيفلت

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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صور صادمة جدا...السياقة المتهورة تتسبب في مقتل طفلين بحديقة عمومية بتيفلت

 

أخبارنا المغربية : فهــــد الباهــي

علمت أخبارنا المغربية من مصادر محلية أن سيارة انحرفت عن الطريق وفقد سائقها السيطرة عليها بعدما كانت يسوقها بسرعة وصفتها المصادر بالجنونية مساء اليوم 04 دجنبر الجاري، بحي الفرح بمدينة تيفلت، لتصطدم بكرسي رخامي  بحديقة عمومية وتقتلعه من مكانه (الكرسي الرخامي) حيث سقط فوق جسدي طفلين لا يتجاوز عمرهما الثالثة.

 وحسب إفادة ذات المصدر فإن الضحيتين كانا يلعبان برفقة أمهاتهما في انتظار خروج أبنائهم من مدرسة فاطمة الفهرية قبالة الحديقة مسرح هذه الحادثة المروعة.

ويشار أن الطفلين لقيا حتفهما على الفور أمام اعين أمهاتهم، في ما حضرت الوقاية المدنية لنقل الهالكين لمستودع الأموات، صحبة الشرطة التي فتحت تحقيقا في الموضوع.

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