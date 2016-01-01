موتى يبعثون من قبورهم للحصول على معاشات التقاعد
أخبارنا المغربية
مكنت عملية مراقبة استمرار الحق في المعاش، التي قام بها الصندوق خلال شهر أكتوبر الماضي، من اكتشاف استفادة أشخاص من معاشات التقاعد بعد وفاتهم.
و قالت صحيفة الأخبار في عددها الصادر غدا، أن بعض أقارب هؤلاء الأشخاص يواصلون استخلاص مبالغ المعاشات دون التصريح بوفاة المتقاعدين، ما يجعلهم مهددين بالمتابعة القضائية من طرف إدارة الصندوق.
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