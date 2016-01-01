الرئيسية | حوادث وقضايا | تفاصيل مثيرة في قضية مقتل البرلماني "عبد اللطيف ميرداس "

تفاصيل مثيرة في قضية مقتل البرلماني "عبد اللطيف ميرداس "

بواسطة أخبارنا المغربية دقيقة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تفاصيل مثيرة في قضية مقتل البرلماني "عبد اللطيف ميرداس "

 

أخبارنا المغربية - الدار البيضاء

علمت "أخبارنا المغربية ” من مصادرها أن حمزة وهو رابع المتهمين على خلفية مقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، اعترف أن خاله المستشار الجماعي هشام المشتراي هو من  أطلق الرصاص على رأس البرلماني ليرديه قتيلا داخا سيارته وأمام منزله بحي كالفورنيا بالدار البيضاء.

وبحسب ذات المصادر فإن المتهم حمزة مقبول نفى علمه بعزم خاله المتهم الرئيسي، تنفيذ جريمته، مؤكدا أن لا علم له بها.

وكان رئيس الجلسة قد أعاد تكرار الأسئلة على المتهم أكثر من مرة ليؤكد المتهم تورط خاله في تنفيذ جريمة القتل.

وكان حمزة ضمن المتهمين في قضية مرداس وهو الذي لاذ بالفرار الى تركيا مباشرة بعدما كشف المكتب المركزي للابحاث القضائية الخيوط الاولى للغز مرداس.

 

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات