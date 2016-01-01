تفاصيل مثيرة في قضية مقتل البرلماني "عبد اللطيف ميرداس "

أخبارنا المغربية - الدار البيضاء

علمت "أخبارنا المغربية ” من مصادرها أن حمزة وهو رابع المتهمين على خلفية مقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، اعترف أن خاله المستشار الجماعي هشام المشتراي هو من أطلق الرصاص على رأس البرلماني ليرديه قتيلا داخا سيارته وأمام منزله بحي كالفورنيا بالدار البيضاء.

وبحسب ذات المصادر فإن المتهم حمزة مقبول نفى علمه بعزم خاله المتهم الرئيسي، تنفيذ جريمته، مؤكدا أن لا علم له بها.

وكان رئيس الجلسة قد أعاد تكرار الأسئلة على المتهم أكثر من مرة ليؤكد المتهم تورط خاله في تنفيذ جريمة القتل.

وكان حمزة ضمن المتهمين في قضية مرداس وهو الذي لاذ بالفرار الى تركيا مباشرة بعدما كشف المكتب المركزي للابحاث القضائية الخيوط الاولى للغز مرداس.