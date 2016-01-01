عاجل..إنفجار قوي يهز مقهى شعبي بالدار البيضاء ويخلف إصابة 8 أشخاص

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أخبارنا المغربية - أحمد الهلالي

إنفجرت قبل قليل قنينة غاز داخل مقهى شعبي بحي "سباتة" بالدار البيضاء.

ووفق مصادر "أخبارنا المغربية" فقد خلف هذا الإنفجار الذي تجهل أسبابه إصابة أزيد من 8 أشخاص بينهم بعض العاملين بالمقهى تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى السقاط بحي "سباتة" وكذا مستشفى "سيدي عثمان" لتلقي العلاجات الضرورية نظرا لحالة بعضهم الحرجة.

هذا وإستنفر الحادث مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية التي حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الواقعة.