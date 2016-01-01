سلا: العثور على جثة محروقة بالكامل بمنزل مهجور في ظروف غامضة

أخبارنا المغربية – عبد الرحيم مرزوقي

أفادت مصادر عليمة لـ"أخبارنا" أنه تم العثور فجر يوم أمس الأحد على جثة محروقة بالكامل بمنزل مهجور بحي الغرابلية بمدينة سلا في ظروف يلفها الغموض.

و أوضحت نفس المصادر ، أنه لحد الآن لم يتم التعرف على هوية صاحب الجثة حيث أن المنزل المذكور يوجد بين مؤسسات تعليمية وبالقرب من مقر مقاطعة لمريسة وبجانبه ملاعب القرب ووحدات سكنية ، اذ يسبب خطرا على سكان المنقطة، الذين عبروا غير ما مرة أن مجموعة من المتشردين يترددون على المنزل المهجور ليلا ونهارا، ويخلقون فوضى عارمة في غياب أي تدخل من الجهات المسؤولة.

وإلى ذلك حضرت مصالح الأمن والشرطة التقنية والعلمية وعناصر الوقاية المدنية وتم نقل جثة الهالك صوب مستشفى مولاي عبد الله بسلا في انتظار إخضاع للجثة للتشريح الطبي للوقوف على هويته وأسباب وفاته.