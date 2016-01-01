بمراكش: عملية تلقيح قردة ساحة جامع الفنا

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

علمت أخبارنا المغربية أن اطر مكتب حفظ الصحة بمراكش قامت بتلقيح قردة ساحة جامع الفنا، بحر الأسبوع الماضي، بإشراف من المكتب الجماعي وبحضور مسؤولين وأطر من المكتب الصحي الجماعي وولاية مراكش والمكتب الوطني للسلامة الغذائية.

المبادرة ستتيح وضع دفاتر صحية للقردة المُلقحة، ما خلف إرتياحا كبيرا وسط مروضيها، ووسط كافة رواد الساحة والتي تعتبر القلب النابض لمدينة مراكش، ومحجا للزوار من كل أنحاء العالم للاستمتاع بمشاهدة عروضها المشوقة، علما أن اليونسكو أدرجتها منذ 2001 في قائمة التراث اللامادي الإنساني.