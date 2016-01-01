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أحكام بالسجن في حق المدير الصحي الجيلالي حازم والصحفي مصطفى الأبيض بسبب "الارتشاء"

بواسطة أخبارنا المغربية ـ و.م.ع ساعة واحدة مضت
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أحكام بالسجن في حق المدير الصحي الجيلالي حازم والصحفي مصطفى الأبيض بسبب "الارتشاء"

ضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف الرباط، مساء اليوم الاثنين، بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق المدير العام السابق للوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبستة أشهر نافذة في حق صحفي سابق بالقناة الأولى بعد مؤاخذتهما من أجل جناية "الارتشاء".

وقضت المحكمة في حق المدير السابق للوكالة الوطنية للتأمين الصحي حازم الجيلالي بسنتين حبسا في حدود 10 أشهر نافذة وموقوفة في الباقي، فيما قضت في حق الصحفي السابق بالقناة الأولى مصطفى الأبيض بسنتين حبسا في حدود 6 أشهر نافذة وموقوفة في الباقي بعد إدانتهما من أجل تهمة "الارتشاء عن طريق القيام بطلب مبالغ مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة".

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أمر يوم 4 يونيو المنصرم بإيداع المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصحفي السابق بالقناة الأولى السجن المحلي بسلا بعد الاستماع إليهما في إطار الاستنطاق الابتدائي. 

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