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أرقام رسمية تتعلق بالجريمة والإجرام بالمغرب

بواسطة أخبارنا المغربية 51 دقيقة مضت
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أرقام رسمية تتعلق بالجريمة والإجرام بالمغرب

 

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 4 دجنبر الجاري، أوضح نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أنه تم إحباط أزيد من 50 ألف محاولة هجرة غير شرعية نحو أوربا، وتفكيك 73 شبكة اجرامية تنشط في الاتجار في البشر وذلك بفضل الإستراتيجية الأمنية المعتمدة في المغرب.

المسؤول الحكومي أكد كذلك أن معدل الجريمة بالمغرب بكل أنواعها لا يتجاوز 21 قضية لكل ألف مواطن سنويا وهي من أقل المعدلات في دول العالم، مضيفا أن مصالح الأمن قامت خلال سنة 2017 وإلى غاية شتنبر المنصرم بحل الإشكالات المطروحة على مستوى 378 ألف  و974 قضية من بين 420 ألف و 664 قضية مسجلة أي بمعدل انجاز وصل لأكثر من 92 في المائة. وبخصوص الجرائم المقرونة بالعنف، أوضح المتحدث أن المصالح الأمنية تمكنت من معالجة أكثر 29 ألف قضية، قُدم على إثرها أكثر من 30 ألف شخص أمام العدالة.

 
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