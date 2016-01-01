أستاذة اسبانية تتعرض للاختطاف بضواحي العرائش

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تعرضت مواطنة إسبانية مقيمة بالمغرب وتعمل أستاذة للفلسفة بمدرسة "لويس بيبيس" الإسبانية بالعرائش لاختطاف من لدن شخصين، بينما كانت رفقة إسباني آخر زميل لها في المؤسسة التعليمية.

وفي تفاصيل الحادث طارد شخصان على متن سيارتهما إسبانية وزميلا لها كانا على متن سيارة في الطريق الرابط بين تطوان والعرائش، وتمكنا من إيقافهما، حيث ضربا زميلها على رأسها، وتمكنا من اختطاف الأستاذة، وفق ما جاء في يومية المساء.

بالمقابل أخبر زميلها الدرك الملكي، وهو ما خلق حالة استنفار في صفوفه، حيث تعقب الجانيين وطردهما، قبل أن يطلقا سراح الضحية ويفرا إلى وجهة مجهولة، فيما لا تزال دوافع الحادث مجهولة، ودخلت السفارة الإسبانية على خط الحادث.