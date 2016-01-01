الحكم على رئيس قيادة بدائرة الرماني بستة اشهر حبسا نافذا من أجل تهمة "الارتشاء"

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم الاثنين، بستة أشهر حبسا نافذا في حق الرئيس السابق لقيادة مغشوش بدائرة الرماني التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الخميسات وغرامة مالية قدرها 500 درهم بعد مؤاخذته من أجل تهمة "الارتشاء وتسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال الوظيفة".



وكان المتهم قد أودع السجن المحلي بسلا بداية شهر يونيو المنصرم بعد الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها في إطار الاستنطاق التمهيدي.



وكانت عناصر الدرك الملكي بالرماني قد ألقت القبض، في يونيو المنصرم، على المتهم الذي كان يشغل منصب رئيس قيادة مغشوش بدائرة الرماني التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الخميسات، كما شغل قبل ذلك منصب قائد بجماعة أبي القنادل بسلا.