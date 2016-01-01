بالفيديو: عصابات إجرامية تستعين بكلب مفترس في مهاجمة مراقبي الحافلات بالقنيطرة

عبد السلام تويتو – القنيطرة

باغث أفراد عصابة إجرامية مدججة بالأسلحة البيضاء أحد مراقبي حافلات النقل الحضري بالقنيطرة مساء يوم البارحة الإثنين 03 دجنبر 2017 على مستوى محطة الحافلات بحي بئر أنزران قبل أن ينقضوا عليه ويعتدون عليه بطريقة وصفت بالغادرة والمشينة أمام ذهول واندهاش جموع غفيرة من الناس والمارة الذين تواجدوا بمكان الاعتداء وقت حدوثه.

وبحسب مصادر عليمة والتي تطابقت مع رواية شهود عيان أن أسباب الاعتداء وخلفياته تعود إلى وقت سابق من ذات اليوم عندما ضبط ذات المراقب بعض العناصر من المعتدين بدون تذاكر ركوبهم، فطالبهم بالأداء أو مغادرة الحافلة، غير أنهم حاولوا الركوب بالقوة والامتناع عن الأداء قبل أن يغادروا الحافلة ، وفي مساء ذات اليوم عادت ذات العناصر إلى محطة بئر أنزران مدعومة بأشخاص آخرين، وقاموا بمباغثة المراقب والاعتداء عليه بطريقة وصفت باللاحضارية وتعنيفه وإصابته في أحياء متفرقة من جسده متسببين له جرح غائر على مستوى جبينه.

وفي سياق مرتبط بمسلسل الاعتداءات على مرفق النقل الحضري بالقنيطرة، قامت عصابة أخرى بتنفيذ عدة اعتداءات في مساء ذات اليوم ضد مراقبين آخرين بمحطة الحافلات الكائنة بحي البام مستعملة في ذلك آلات حادة والاستعانة بكلب مفترس في مهاجمة ذات المراقبين ، حيث تمكن من نهش أحدهم على مستوى يده اليمنى وإصابته بجروح بليغة نقل على إثرها على وجه السرعة إلى المستعجلات لتلقي الإسعافات الأولية ورتق جروحه.

هذه الأحداث أثارت موجة من الاستياء والسخط لدى عموم المواطنين والمواطنات الذين عبروا عن تذمرهم وقلقهم من انتشار موضة التباهي بالكلاب في الشوارع العمومية من طرف بعض المتهورين والمنحرفين الذين غالبا ما يستعينون بها في أعمال انحرافية وإجرامية ، في ظل التعاطي الأمني مع هذه الظاهرة بنوع من اللاحزم، وهو ما يعرض حياة المارة للخطر,علما وأن البرلمان المغربي سبق له أن ناقش مشروع قانون يمنع بموجبه الكلاب المفترسة من التجوال في الشوارع تحت طائلة عقوبات بالسجن لمن يملك كلبا أو كلابا بطريقة غير مشروعة.