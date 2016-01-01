اعتقال مغتصبي فتاتين بوحشية في شقة دعارة بمراكش

أخبارنا المغربية ـ متابعة

قامت عناصر فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أول أمس الأحد، باحالة شابين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، من أجل تهمة السرقة والاغتصاب.

وأوضحت يومية "الصباح"، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن اعتقال الظنينين جاء من قبل عناصر الشرطة بالدائرة السادسة عشرة للأمن، صباح الجمعة الماضي، من داخل شقة بديور السعادة بتراب الملحقة الإدارية الازدهار بكليز، إثر تورطهما في اغتصاب فتاتين وسرقتهما بعد قضائهما ليلة حمراء بشقة معدة للدعارة بإقامة ديور السعادة.

وأفاد مصدر مطلع، أن الشابين بعدما قاما باغتصاب الفتاتين عمدا إلى تعنيفهما قبل أن تنجح إحداهما في الفرار خلسة والتوجه إلى مقر الدائرة الأمنية السادسة عشرة طلبا للنجدة.

وانتقلت عناصر الأمن مباشرة إلى الشقة المذكورة، في الوقت الذي حاول فيه الشابان الفرار عبر نافذة خلفية بالشقة المذكورة، لكن يقظة العناصر الأمنية قادت إلى إيقافهما، واقتيادهما رفقة الضحيتين إلى مقر الدائرة الأمنية المذكورة، لتحرير محضر الإيقاف، قبل إحالتهما على الشرطة القضائية لتعميق البحث معهما.