تلميذة تتعرض للاختطاف والاحتجاز ل5 ساعات بخلاء من طرف "مشرمل" يحمل سكين وهذه تفاصيل ما وقع

أخبارنا المغربية - جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن تلميذة عمرها 18 سنة كانت في طريقها لتلقي دروس الدعم في حدود الساعة الخامسة مساء بشارع تمكنونت ، فاعترض سبيلها شاب في حالة سكر طافح ويحمل سكينا ، وأرغمها على المشي معه إلى أحد الحقول بجانب حديقة الذهب الأولمبي ، واحتجزها لأزيد من 5 ساعات إلى حدود الساعة 10 ليلا تقريبا ، لتتمكن من الهروب بعدما فقد المعتدي وعيه جراء الخمر .

ويحكي المصدر المقرب من الضحية أنها تعرضت للضرب لكن لحسن حظها أن مختطفها لم يفتظ بكرتها ، حيث قامت الفتاة بعد فرارها منه بابلاغ الشرطة ، ومدتهم بأوصاف المشتبه فيه وبمكان تواجده ، ليستنفر الأمن أجهزته ويتمكن من اعتقاله ، ووضعوه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث الذي أشرفت عنه النيابة العامة المختصة.

وجرى تقديم الموقوف على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال ، حيث تابعه في حالة اعتقال وأداعه السجن المحلي في انتظار محاكمته.