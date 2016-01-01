نقل الزفزافي من المحكمة إلى المستشفى بعد وعكة صحية

أخبارنا المغربية ـ الدار البيضاء

كشفت مصادر ، اليوم الثلاثاء، عن نقل قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي إلى مستشفى ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية، اثر إصابته بوعكة صحية داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

و قالت نفس المصادر أن الزفزافي ظل أزيد من ربع ساعة وهو يطلب النجدة من داخل القفص قبل أن يغمى عليه ، حيث تم نقله إلى خارج القاعة لإخضاعه للعلاج، بعدما أحس بألم حاد.

و تم اعادة الزفزافي الى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

يذكر أن الزفزافي دخل في إضراب عن الطعام والماء منذ عدة أيام.