نقل الزفزافي من المحكمة إلى المستشفى بعد وعكة صحية
أخبارنا المغربية ـ الدار البيضاء
كشفت مصادر ، اليوم الثلاثاء، عن نقل قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي إلى مستشفى ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية، اثر إصابته بوعكة صحية داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
و قالت نفس المصادر أن الزفزافي ظل أزيد من ربع ساعة وهو يطلب النجدة من داخل القفص قبل أن يغمى عليه ، حيث تم نقله إلى خارج القاعة لإخضاعه للعلاج، بعدما أحس بألم حاد.
و تم اعادة الزفزافي الى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد الاطمئنان على حالته الصحية.
يذكر أن الزفزافي دخل في إضراب عن الطعام والماء منذ عدة أيام.
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