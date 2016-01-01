الرئيسية | حوادث وقضايا | نقل الزفزافي من المحكمة إلى المستشفى بعد وعكة صحية

نقل الزفزافي من المحكمة إلى المستشفى بعد وعكة صحية

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
نقل الزفزافي من المحكمة إلى المستشفى بعد وعكة صحية

أخبارنا المغربية ـ الدار البيضاء

كشفت مصادر ، اليوم الثلاثاء، عن نقل  قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي إلى مستشفى ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية، اثر إصابته بوعكة صحية داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

و قالت نفس المصادر أن الزفزافي ظل أزيد من ربع ساعة وهو يطلب النجدة من داخل القفص قبل أن يغمى عليه ، حيث تم نقله إلى خارج القاعة لإخضاعه للعلاج، بعدما أحس بألم حاد.

و تم اعادة الزفزافي الى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

يذكر أن الزفزافي دخل في إضراب عن الطعام والماء منذ عدة أيام.

 
مجموع المشاهدات: 542 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات