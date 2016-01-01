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عاجل... ثلاثينية تلقي بنفسها من الطابق الثالث وهذا ما وقع لها!

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن شابة تبلغ من العمر 32 سنة أقدمت قبل قليل من صباح اليوم الثلاثاء على إلقاء نفسها من الطابق الثالث بمنزل أسرتها بسوق السبت اقليم الفقيه بن صالح.

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فقد حلت بالمكان السلطات المحلية والأمنية ، وتم فتح التحقيق لمعرفة الأسباب وراء اقدام الفتاة على محاولة الانتحار ، حيث لا تزال على قيد الحياة و جرى نقلها إلى المستشفى الجهوي لبني ملال من أجل انقاد حياتها.

هذا ورجحت مصادرنا أن تكون اضطرابات نفسية وراء محاولة الانتحار ، كما أن حالات الانتحار بالفقيه بن صالح وبني ملال وأزيلال وخريبكة ارتفعت مؤخرا بشكل مخيف.

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