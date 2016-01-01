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عاجل... صراع بين المحامين وممثل النيابة العامة حول ورقة كتبها الزفزافي

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
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عاجل... صراع بين المحامين وممثل النيابة العامة حول ورقة كتبها الزفزافي

 

أخبارنا المغربية : الدار البيضاء

رفع قاضي محكمة الاستيناف بالدار البيضاء، المكلف بملف معتقلي حراك الريف، قبل قليل، الجلسة، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية ما بين دفاع المعتقلين وبين ممثل النيابة العامة. 

وقد احتد النقاش بعدما سلم الزفزافي ورقة للشرطي المكلف بحراسة المعتقلين لتسليمها للقاضي رئيس الجلسة الذي رفض تسلمها، فتدخل النقيب عبد الرحيم الجامعي وقال للقاضي يجب عليك أن تتسلمها وإذا كان ملتمسا لرئاسة المحكمة فأطلعنا على محتواها وإذا كانت موجهة للمحامين في إطار المخابرة معهم فسلمها لنا دون قراءتها. 

وقد قام القاضي بتلاوة مضمون الورقة وهو ما احتج عنه الدفاع، قبل أن يتناول الكلمة ممثل النيابة العامة مدافعا عن حق القاضي في رفض تسلم كل ما يأتيه من المتابعين وكذا حقه في قراءته، وعندما أنهى مرافعته أخذ الدفاع الكلمة وفي هذه الأثناء شوهد ممثل النيابة العامة يضحك ساخرا من موقف الدفاع، حيث ثارت في وجهه المحامية نعيمة الكلاف محتجة على “استفزازه” وهو ما تبعها فيه باقي المحامين، ليعلن القاضي رئيس الجلسة عن رفعها.

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