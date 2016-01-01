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لا يصدق...أم تضيع رضيعها داخل "طرامواي الرباط" بطريق غريبة والأبحاث جارية عنه بدون نتيجة

بواسطة أخبارنا المغربية 18 دقيقة مضت
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لا يصدق...أم تضيع رضيعها داخل "طرامواي الرباط" بطريق غريبة والأبحاث جارية عنه بدون نتيجة

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت مصادر محلية أن سيدة كادت تفقد وعيها صباح اليوم بعدما فقدت رضيعها داخل مقطورة للطرامواي بمدينة سلا.

وحسب مصادر محلية، فإن الأم وضعت عربة ابنها داخل المقطورة، وعندما همت بالصعود تفاجأت بإغلاق الأبواب أوتوماتيكيا لينطلق الطرامواي بعدها مباشرة حاملا معه الرضيع بمفرده.

هذا وبدأت الأم بالصراخ وأبلغت مسؤولي الطرامواي لكن الأبحاث التي تم إجراؤها لم تسفر عن أي شيء لحدود منتصف اليوم.

 

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