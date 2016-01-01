الشرطة القضائية تضع حدا لنشاط مروج للمخدرات كان مبحوثا عنه وطنيا وبحوزته سكينين ومخدرات مهمة

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أخبارنا المغربية - خاص

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية، للاشتباه في تورطه في الإتجار في المخدرات.

وجرى إيقاف المعني بالأمر إثر عملية مراقبة وترصد قامت بها عناصر الشرطة القضائية على مستوى منزل الموقوف، بقرية أولاد مبارك إقليم بني ملال، أسفرت عن إيقافه رغم محاولته الفرار عبر سطح مسكنه.

وأسفرت عمليات التفتيش الي أجرتها عناصر الشرطة بمحيط وداخل منزل المعني بالأمر من حجز كميات مهمة من مخدر الكيف، مادة طابا ومخدر الشيرة، بالإضافة لسكينين ومبلغ مالي، حيث أظهرت التحريات والأبحاث أن المعني بالأمر كان يتزود بالمخدرات من شخص ينحدر من إحدى مدن الشمال.

هذا وتم وضع المعني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت تم فيه نشر مذكرة بحث من أجل إيقاف المزود الرئيسي.

وتدخل هذه العملية في إطار المجهودات التي تقوم بها ولاية أمن بني ملال من أجل محاربة ترويج والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.