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خطيرا جدا...عصابة تنفذ عملية هوليودية وتسلب من محاسب مبلغا يفوق 50 مليون سنتيم بطنجة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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خطيرا جدا...عصابة تنفذ عملية هوليودية وتسلب من محاسب مبلغا يفوق 50 مليون سنتيم بطنجة

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت أنباء قادمة من طنجة أن المدينة عرفت اليوم عملية سرقة مخطط لها بإحكام كبير ، حيث نجحت عصابة مكونة من شخصين في الاستيلاء على مبلغ مالي يفوق 50 مليون سنتيم كان بحوزة محاسب شركة عندما كان يهم بدخول مقر عمله.

وحسب مصادر محلية، فإن المهاجمين باغثا الضحية وهما يحملان أسلحة بيضاء، ليهاجماه مستعلين غزا مسيلا للدموع "كريموجين" ثم أخذوا حقيبة الأموال وانطلقا مسرعين على متن سيارتهما.

وأضاف المصدر أن الضحية كان عائدا لتوه من وكالة بنكية، إذ يبدو أن اللصين كان يتربصان به منذ مدة ويعرفان جيدا أنه سيسحب اليوم مبلغا كبيرا لأداء أجور العمال.

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