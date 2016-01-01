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طنجة : إحباط محاولة 25 شخصا للهجرة بطريقة غير شرعية على متن قارب صيد

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع 38 دقيقة مضت
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طنجة : إحباط محاولة 25 شخصا للهجرة بطريقة غير شرعية على متن قارب صيد

أخبارنا المغربية 

تمكنت المصالح الأمنية العاملة بميناء طنجة المدينة، ليلة أمس الاثنين، من إحباط محاولة 25 شخصا للهجرة بطريقة غير شرعية على متن قارب للصيد كان راسيا بالميناء.

وأوضح مصدر أمني أن عناصر الشرطة بميناء طنجة المدينة تمكنت من إحباط هذه العملية بعد ضبط 25 شخصا على متن القارب الذي كان راسيا بالرصيف الخاص بالصيد بالميناء. 

وأضاف أن الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها المصالح الأمنية أسفرت عن توقيف منظمي هذه العملية، ويتعلق الأمر ب 7 أشخاص يشكلون طاقم مركب الصيد المعني، مبرزا أنه تم خلال العملية حجز محرك وكمية من البنزين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المعنيين بالأمر أحيلوا على فرقة الشرطة القضائية المختصة لاستكمال التحريات، كما تم وضع المنظمين تحت تدبير الحراسة النظرية وحجز المركب وذلك لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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