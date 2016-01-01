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المغرب يستورد 14 مليار من الأسلحة وهذه الشركة صاحبة الصفقة

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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المغرب يستورد 14 مليار من الأسلحة وهذه الشركة صاحبة الصفقة

أخبارنا المغربية ـ متابعة

أقدم المغرب، مؤخرا على استيراد أكثر من 14 مليون أورو من الأسلحة، من قبل شركة اسبانية متخصصة في الصناعات الحربية.

وأوضحت يومية "المساء"، في عددها ليوم غد الأربعاء، أن الأسلحة التي عمل المغرب على استيرادها، ستجعله أحد أهم زبناء شركات السلاح الإسبانية التي تنوي مزاحمة الشركات الفرنسية والأمريكية الرائدة في المجال.

و أضافت نفس اليومية  نقلا عن إحدى الشركات الإسبانية، أن المغرب يعد من المشترين الرئيسيين للأسلحة ضمن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

و أكدت على سعي شركة "إكسكوبيسا نوبل سبورت إسبانيا" المتخصصة في تصنيع الخراطيش، إلى الرفع من قيمة معاملاتها مع المغرب.

 
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