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بعد القرعة النارية .. رونار يُبرمج مبارتين ضد منتخبين قويين وهنا سيستعد الأسود للمونديال

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بعد القرعة النارية .. رونار يُبرمج مبارتين ضد منتخبين قويين وهنا سيستعد الأسود للمونديال

أخبارنا المغربية ـ متابعة

كشف مصدر جامعي أن الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار، وضع الخطوط العريضة لبرنامجه الإعدادي بعد التعرف على خصومه في نهائيات المونديال بروسيا 2018.

وحسب المصدر نفسه، فإن معسكر المنتخب المغربي المقبل، في شهر مارس، يعتزم رونار تنظيمه بأوروبا وخوض لقاءين دوليين مع منتخبين قويين، خاصة في الجانب البدني، تسحبا لمنافسه الأول في المجموعة الثانية المنتخب الإيراني.

و قد وضع رونار الكثير من الدول الأوروبية أمام عينيه، كفرنسا وهولندا وإيطاليا وتركيا وإنجلترا، من أجل إقامة المعسكر بإحداها نظرا لخوض منتخبات عالمية معسكرات بها، ووجود عدد كبير من الدوليين المغاربة، ما يسهل على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اختيار منافسين قويين، وفق يومية ما أوردته يومية " الأحداث المغربية".

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