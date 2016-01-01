ميسي يقود برشلونة لاكتساح الصاعد ليغانيس بخماسية (فيديو)

كشر الهجوم الثلاثي لنادي برشلونة عن أنيابه مجددا ليستعيد الفريق اتزانه سريعا في الدوري الإسباني لكرة القدم ويعود لعزف نغمة الانتصارات بفوز ساحق 5 / 1 على مضيفه ليجانيس اليوم السبت في المرحلة الرابعة من المسابقة.

وسجل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وصنع هدفا كما أحرز زميله الأوروجوياني لويس سواريز هدفا وصنع هدفين فيما سجل البرازيلي نيمار دا سيلفا هدفا وحصل على ضربة جزاء ليقود الثلاثي المعروف بلقب “إم إس إن” فريق برشلونة لسحق مضيفه ليجانيس 5 / 1 بعد أسبوع واحد من هزيمة برشلونة 1 / 2 حامل اللقب أمام ألافيس العائد لدوري الدرجة الأولى.

وبدا أن برشلونة وعى الدرس جيدا بعد الهزيمة أمام ألافيس حيث دفع مديره الفني لويس إنريكي بالقوة الضاربة للفريق منذ البداية في مواجهة ليجانيس الذي يخوض دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

ورفع برشلونة رصيده إلى تسع نقاط ليقفز إلى صدارة جدول المسابقة مؤقتا بفارق الأهداف أمام ريال مدريد انتظارا لانتهاء باقي مباريات المرحلة وتجمد رصيد ليجانيس عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر بعدما مني الفريق بالهزيمة الثانية على التوالي.

وحسم برشلونة المباراة تماما في شوطها الأول بالأهداف الثلاثة التي سجلها ميسي وسواريز ونيمار في الدقائق 15 و31 و44 ثم أضاف ميسي الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 55 من ضربة جزاء فيما سجل رافينيا الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 64 قبل أن يختتم جابرييل بيريس التسجيل في المباراة بهدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض في الدقيقة 80 .