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أبناء ميسي و سواريز و بيكيه ينضمون الى مدرسة نادي برشلونة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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أبناء ميسي و سواريز و بيكيه ينضمون الى مدرسة نادي برشلونة أبناء ميسي و سواريز و بيكيه ينضمون الى مدرسة نادي برشلونة

خاض كل من تياغو وبنخامين وميلان أبناء كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والإسباني جيرارد بيكيه، اليوم الإثنين، أول تدريب لهم في مدرسة نادي برشلونة لكرة القدم.

وأكد متحدث باسم النادي أن الأطفال تدربوا بملاعب ملحقة بإستاد (مينيستادي)، في تدريب حضره الآباء الثلاثة بالتزامن مع يوم الراحة الممنوح لهم.

يشار إلى أن الأمر جاء بمبادرة من النادي الذي عرض على لاعبي الفرق الأولى للرياضات المختلفة بالنادي بجانب العاملين أيضاً تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم من ثلاث إلى خمس سنوات، في برنامج تمهيدي لتعليم كرة القدم.

وسيشارك الأطفال في مرانين أسبوعياً ولم يسمح لوسائل الإعلام بحضور تدريب، اليوم الإثنين.

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