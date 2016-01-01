أتلتيكو مدريد يفرض التعادل على برشلونة و ميسي يغادر الملعب مصابا

أهدر برشلونة فرصة ذهبية لتشديد الخناق على منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد، وسقط في فخ التعادل مع أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليهدر الفريق الكاتالوني نقطتين ثمينتين في رحلة الدفاع عن لقبه.

وعلى إستاد كامب نو في برشلونة، أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول لصالحهم بهدف نظيف سجله الكرواتي إيفان راكيتيتش بضربة رأس في الدقيقة 41، بعدما أغلق دفاع أتلتيكو المنظم الطريق إلى مرماه معظم الوقت.

وترجم الهدف التفوق النسبي لبرشلونة في الشوط الأول رغم أن هجمات أتلتيكو كانت الأكثر خطورة.

واستغل أتلتيكو إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم برشلونة وخروجه مبكراً في الشوط الثاني، لينتزع تعادلاً ثميناً 1-1 مع مضيفه الكاتالوني.

وجاء الهدف بعد دقيقة واحدة من خروج ميسي مصاباً، إذ استغل آنخل كوريا خطأ في التغطية الدفاعية من جيرارد بيكيه وسقوط زميله الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو ليسجل هدف التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 61.

وفشلت جميع محاولات الفريقين لتسجيل هدف الفوز، فيما تبقى من المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.