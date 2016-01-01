صدق أو لا تصدق : برشلونة أفضل بدون ميسي

يخوض فريق برشلونة بطل الثلاثية المحلية الإسبانية بالموسم الماضي،مواجهة قوية وصعبة أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ مساء الأربعاء في ملعب بوروسيا بارك ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ،وسط غياب نجمه وساحره الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة.

كان ليونيل ميسي قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الإسباني " الليجا " ، وخرج وهو يعاني بشدة من الآلام ،قبل أن يعلن النادي الكتالوني بأن النجم الأرجنتيني مصاب بتمزق في عضلة ساقه اليمنى وسيغيب على إثر ذلك لمدة ثلاث أسابيع على الأقل عن الملاعب، وشكل هذا النبأ صدمة قوية لعشاق الفريق الكتالوني نظرا لقيمة ليونيل الكبيرة ومدى أهميته على الصعيدين المحلي والأوروبي.

وشارك ليونيل ميسي مع برشلونة في ثمان مباريات حتى الآن، ولعب في كل المباريات بشكل أساسي عدا مباراة ديبورتيفو ألافيس والتي خسرها برشلونة في ملعبه بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الليغا.

وبالنظر إلى مدى تأثير غياب ليونيل ميسي عن برشلونة ببطولة دوري أبطال أوروبا ،سنجد بأن الدولي الأرجنتيني لعب 105 مباراة من أصل 128 مواجهة ممكنة بالتشامبيونزليج منذ موسم 2005-06 ،وغاب 23 مرة وخلالها ( سجل الفريق الكتالوني 18 إنتصارا ، تكبد ثلاث هزائم ، تعادل مرتين) أي أن البارسا يفوز بنسبة 78.36 % في البطولة الأوروبية الشهيرة دون ميسي.

غاب ليونيل ميسي عن فريقه بالعديد من المباريات بدوري الأبطال بنسخته الماضية ورغم ذلك أنهى برشلونة دور المجموعات في الصدارة،علما بأنه سجل 86 هدفا في تاريخ دوري أبطال أوروبا كثاني أفضل الهدافين بعد البرتغالي كريستيانو " 93 هدفا " ،و50 هدفا في دور المجموعات أكثر من أي لاعب آخر .

عن أورو سبور