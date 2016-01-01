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بيكيه ينقذ برشلونة من الخسارة أمام مونشنغلادباخ

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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بيكيه ينقذ برشلونة من الخسارة أمام مونشنغلادباخ بيكيه ينقذ برشلونة من الخسارة أمام مونشنغلادباخ

خسر بروسيا مونشنغلادباخ الألماني أمام ضيفه برشلونة الإسباني 1-2، اليوم الأربعاء، على ملعب بروسيا بارك، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

 

وسجل البلجيكي ثورغان هازار (34) هدف بروسيا مونشنغلادباخ، قبل أن يعادل التركي أردا توران (65) لبرشلونة، ليخطف بعدها جيرارد بيكيه هدف الفوز للنادي الكاتالوني في الدقيقة 74.

 

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصديه غلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما فشل النادي الألماني في تحقيق أولى نقاطه ليقبع في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

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