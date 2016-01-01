الرئيسية | رياضة | برشلونة | عودة ميسي إلى برشلونة مرتقبة أمام ديبورتيفو

عودة ميسي إلى برشلونة مرتقبة أمام ديبورتيفو

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عودة ميسي إلى برشلونة مرتقبة أمام ديبورتيفو عودة ميسي إلى برشلونة مرتقبة أمام ديبورتيفو

حصل لويس إنريكي على عدة تقارير طبية تفيد بموعد انضمام ليونيل ميسي إلى قائمة الفريق في المباريات المقبلة بعدما تعرض لإصابة في لقاء اتلتيكو مدريد في بطولة ''الليغا'' الإسبانية. 

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إنريكي، مدرب برشلونة، تلقى تقارير طبية تفيد بإمكانية استعادة ليونيل ميسي في مباراة ديبورتيفو لاكرونيا المقبلة، وهو نفس اللقاء الذي قد يشهد انضمام المدافع الفرنسي صامويل اومتيتي إلى الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في التدريب الذي سبق موقعة أتلتيكو مدريد بيوم واحد. 

ومن المنتظر أن يشارك ليونيل ميسي في جزء من مباراة ديبورتيفو لاكرونيا تقدر بحوالي نصف ساعة وفقا للخطة الموضوعة لعودته لاسيما أن مشاركته في اللقاء بأكلمه قد تسبب له انتكاسة. 

وتجدر الإشارة إلى أن برشلونة استطاع حسم موقعة سبورتنغ خيخون في الليغا في ظل غياب ميسي كما فاز على بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لمسابقة رابطة ابطال أوروبا أول أمس الأربعاء. 

مجموع المشاهدات: 175 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)