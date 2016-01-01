عودة ميسي إلى برشلونة مرتقبة أمام ديبورتيفو

حصل لويس إنريكي على عدة تقارير طبية تفيد بموعد انضمام ليونيل ميسي إلى قائمة الفريق في المباريات المقبلة بعدما تعرض لإصابة في لقاء اتلتيكو مدريد في بطولة ''الليغا'' الإسبانية.



وأشارت تقارير صحفية إلى أن إنريكي، مدرب برشلونة، تلقى تقارير طبية تفيد بإمكانية استعادة ليونيل ميسي في مباراة ديبورتيفو لاكرونيا المقبلة، وهو نفس اللقاء الذي قد يشهد انضمام المدافع الفرنسي صامويل اومتيتي إلى الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في التدريب الذي سبق موقعة أتلتيكو مدريد بيوم واحد.



ومن المنتظر أن يشارك ليونيل ميسي في جزء من مباراة ديبورتيفو لاكرونيا تقدر بحوالي نصف ساعة وفقا للخطة الموضوعة لعودته لاسيما أن مشاركته في اللقاء بأكلمه قد تسبب له انتكاسة.



وتجدر الإشارة إلى أن برشلونة استطاع حسم موقعة سبورتنغ خيخون في الليغا في ظل غياب ميسي كما فاز على بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لمسابقة رابطة ابطال أوروبا أول أمس الأربعاء.