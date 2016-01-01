الكشف عن موعد إقامة الكلاسيكو

أعلن رئيس رابطة دوري كرة القدم الإسباني للمحترفين، خافيير تيباس، أن كلاسيكو كرة القدم الاسبانية، الاول هذا الموسم بين برشلونة وريال مدريد، برسم المرحلة الرابعة عشرة من الدوري المحلي، سيقام يوم ثالث دجنبر المقبل الساعة الرابعة والربع بعد الظهر (15ر15 ت غ)، تماشيا مع السوقين الاسيوي والامريكي.



وقال تيباس في مقابلة مع اذاعة (كادينا سير) الاسبانية، مساء أمس الثلاثاء، "ستكون المباراة السبت الساعة الرابعة والربع بعد الظهر"، بالتوقيت المحلي.



وأوضح تيباس، الذي انتخب أمس مرة ثانية لولاية مدتها اربع سنوات على رأس الرابطة، "هناك ثلاث مناطق زمنية ملائمة: الواحدة ظهرا، الرابعة والربع والسادسة والنصف. الفارق سبع ساعات مع آسيا، وخوض المباراة في السادسة والنصف سيكون متأخرا، فيما الواحدة ظهرا مبكرة جدا للسوق الامريكي".



وأضاف تيباس ان توقيت الرابعة والربع ظهرا قد اعتمد برغم عدم ملائمته للسوق البريطاني.



وتعد مباراة برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو الاكثر مشاهدة في العالم بنحو 600 مليون متابع، وبين الناديين الاكثر ربحا في العالم.