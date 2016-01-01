من دكة البدلاء.. ميسي يحقق رقمًا جديدًا له بالليغا
باتت من الأمور شبه المعتادة في كرة القدم، سماع خبر تحطيم أو تحقيق الجناح الأرجنتيني الدوليّ، ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، لرقم قياسي أو تاريخي، أو انجاز جديد سواء مع فريقه أو منتخب بلاده.
باتت من الأمور شبه المعتادة في كرة القدم، سماع خبر تحطيم أو تحقيق الجناح الأرجنتيني الدوليّ، ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، لرقم قياسي أو تاريخي، أو انجاز جديد سواء مع فريقه أو منتخب بلاده.
حيث أصبح بهذا الهدف، خامس الهدافين التاريخيين بالدوري الإسباني للاعبين البدلاء، حيث وصل رصيده من الأهداف التي سجلها وهو بديل الى الهدف رقم 20، وبات يفصله 8 أهداف فقط ليعادل الرقم القياسي لأكثر لاعب بديل تسجيلا للأهداف بتاريخ الليغا، وهو الإسباني جوليو ساليناس برصيد 28 هدفا.
يذكر أن ميسي عاد الى المشاركة مع الفريق الكتالوني بعد غياب دام أربعة أسابيع بداعي الإصابة، وتمكن من تحقيق رقم قياسي تاريخي بالليغا، حيث أصبح الهداف التاريخي للاعبين الذين سجلوا أهدافا على أرضهم، برصيد 180 هدفا، مزيحًا الأسطورة تيلمو زارا من على عرشه بفارق هدف.
المصدر : يوروسبور
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