5 تغييرات حدثت لبرشلونة منذ رحيل غوارديولا

في الوقت الذي يستعد فيه برشلونة لاستقبال بيب غوارديولا مجدداً في ملعبه كامب نو، عندما يحل ضيفاً كمدرب لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الأربعاء، يجد المدرب الإسباني فريقه السابق بهيئة مختلفة، إذ حدثت تغييرات جذرية في الصرح الكاتالوني، وفيما يلي عرض لتطور "البلوغرانا" منذ رحيل المدرب في 2012.

زيادة عدد ألقابه بثبات

تفوق غوارديولا على مثله الأعلى يوهان كرويف ليصبح المدرب الذي يتوج بأكبر عدد من الألقاب مع برشلونة، إذ حسم 14 من أصل 19 لقباً كان ينافس عليها بين عامي 2008 و2012، وفاز بلقب دوري الأبطال مرتين ودوري الدرجة الأولى الإسباني 3 مرات وكأس الملك مرتين.

وتعاقب 3 مدربين على تولي مسؤولية الفريق منذ رحيل غوارديولا في 2012، هم الراحل تيتو فيلانوفا والأرجنتيني جيراردو مارتينو ولويس إنريكي وقادوا معاً برشلونة للفوز بـ10 ألقاب.

وفي أكثر من عامين بقليل فاز لويس إنريكي بـ8 ألقاب منها دوري الأبطال 2015 والدوري المحلي مرتين، وقد يتخطى حصيلة غوارديولا إذا قرر تمديد عقده مع الفريق لما بعد يونيو (حزيران) 2017.

تجديد دماء الفريق

رفض 5 فقط من اللاعبين الأساسيين الذين اعتمد عليهم غوارديولا الرحيل عن الفريق، وهم أندريس إنيستا وسيرجيو بوسكيتس وخافيير ماسكيرانو وجيرار بيكي والنجم ليونيل ميسي.

وبات سيرجي روبرتو ورافينيا يشاركان بصورة منتظمة مع الفريق بعدما أتاح لهما غوارديولا فرصة خوض اللقاء الأول، بعد تصعيدهما من فرق الناشئين.

زيادة الإيرادات واستراتيجية التوسع العالمي

زاد النجاح الكبير الذي حققه برشلونة بقيادة غوارديولا من سمعة الفريق على المستوى العالمي وأدى إلى نمو إيراداته التي ارتفعت من 334 مليون يورو (374 مليون دولار) قبل توليه المسؤولية في 2008 إلى 495 مليون يورو عندما رحل.

وتزايدت إيرادات النادي بصورة كبيرة خلال السنوات الـ4 التالية لتصل إلى 679 مليون يورو الموسم الماضي وهي الأعلى في إسبانيا.

ووضع برشلونة اللمسات الأخيرة على خطط تطوير إستاد نوكامب ليزيد سعته من 98 ألفاً إلى 105 آلاف متفرج بحلول عام 2021. كما طور إستراتيجيته العالمية بافتتاح مكاتب في هونغ كونغ ونيويورك وإعلان خطط لتأسيس فريق لكرة القدم النسائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

أسلوب لعب متطور

أصبح غوارديولا أكثر المدربين المطلوبين على مستوى العالم بعدما وضع أسس طريقة لعب برشلونة القائمة على الاستحواذ وتقديم أداء ممتع وتوج ذلك بانتصارين رائعين في نهائي دوري الأبطال في 2009 و2011.

وبينما واصل برشلونة الاستحواذ على الكرة والضغط المتقدم بقيادة لويس إنريكي فإن التركيز تحول من السيطرة على وسط الملعب، لينصب على هجوم قادر على استغلال الفرص بوجود ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار في الخط الأمامي.

وقال تشافي، القائد السابق لبرشلونة: "يملك برشلونة لاعبين بوسعهم اللعب بأسلوبين".

وأضاف: "يمكنهم اللعب اعتماداً على الاستحواذ كما أن بوسعهم تنفيذ الهجمة المرتدة من وضعية الدفاع على نحو مثالي. لا يحتاجون لتمريرات عديدة إذ أن الثلاثي الهجومي قادر على صناعة الفرص بطرقهم الخاصة".

تراجع دور الناشئين

رغم أن برشلونة أنفق حوالي 350 مليون يورو على تعاقدات خلال حقبة غوارديولا فإن المدرب كان معروفاً بالدفع بالناشئين، إذ أنه منح 22 لاعباً من أكاديمية برشلونة فرصة خوض مباراتهم الأولى مع الفريق بينهم جيرار بيكي وسيرجيو بوسكيتس وبيدرو.

وتراجع الاعتماد على مواهب أكاديمية برشلونة بعد رحيل غوارديولا.

ورغم أن سيرجي روبرتو ورافينيا يشاركان بصورة منتظمة مع الفريق بقيادة لويس إنريكي، إلا أنه أعار المهاجم منير الحدادي ولاعب الوسط الواعد سيرجي سامبر خلال الصيف بينما أنفق نحو 122 مليون يورو للتعاقد مع لاعبين جدد.